Радио "Судного дня" заинтриговало на фоне обсуждения тайного плана по Украине

Радиостанция УВБ-76, известная также как радио Судного дня или "Жужжалка", передало три сообщения в четверг, 20 ноября, на фоне обсуждения тайного плана США и России по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщает Telegram-канал, отслеживающий активность "Жужжалки", по состоянию на 14:20 мск 20 ноября в эфир вышло три сообщения: "Коммерсант" (в 11:04 мск), "Лещохлев" (в 12:44 мск) и "Иксобоев" (в 14:02).

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы. При этом неизвестно, кто и с какими намерениями транслирует сигнал.

Смысл сообщений "Жужжалки" неясен и открывает огромное поле для предположений и толкований. Например, на фоне проведения саммита НАТО в Гааге радио "Судного дня" выдало свыше десятка сообщений, включая загадочные "коржоплот" и "кранокарп".