Мишустин рассказал об обновлении общественного транспорта по всей России

Михаил Мишустин сегодня поздравил с профессиональным праздником работников транспорта. Премьер посетил масштабную выставку в Москве, где ознакомился c достижениями отечественной техники и перспективными разработками.
Выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России", глава правительства сообщил: в ближайшие три года на развитие отрасли направят почти 6 триллионов рублей. Будет продолжено строительство ледокольного флота и прибрежной инфраструктуры в северных широтах.
Особое внимание уделяется строительству скоростных железных дорог. Также в ближайших планах - увеличение парка беспилотных машин. По всей стране успешно реализуют программу обновления общественного транспорта.
"В этом году наши регионы получат 4500 новых автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Замена устаревшей техники позволяет расширять наши маршрутные сети, внедрять полезные сервисы, интеллектуальные системы. И таким образом - удаётся делать наши города удобнее для жизни", - сказал Мишустин.