Мишустин рассказал об обновлении общественного транспорта по всей России

Михаил Мишустин сегодня поздравил с профессиональным праздником работников транспорта. Премьер посетил масштабную выставку в Москве, где ознакомился c достижениями отечественной техники и перспективными разработками.

Выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России", глава правительства сообщил: в ближайшие три года на развитие отрасли направят почти 6 триллионов рублей. Будет продолжено строительство ледокольного флота и прибрежной инфраструктуры в северных широтах.

Особое внимание уделяется строительству скоростных железных дорог. Также в ближайших планах - увеличение парка беспилотных машин. По всей стране успешно реализуют программу обновления общественного транспорта.