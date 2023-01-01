Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей

Государственная дума на заседании в четверг, 20 ноября, приняла во втором и в третьем чтениях закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей в месяц.

Это соответствует поручению главы государства по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году не менее 35 тысяч рублей — это более чем в два раза превышает уровень 2023 года.

Наряду с этим Госдума приняла поправки о ряде налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции и некоторых других категорий граждан.

Например, многодетные россияне смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Участников СВО и членов их семей освободят от транспортного и земельного налогов, по аналогии с налогом на имущество физических лиц, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что социальная политика — главный приоритет проекта федерального бюджета на следующие три года. В нем в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств, включая зарплаты бюджетников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а трехлетний бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития".