На Украине вскрыта коррупционная система с участием крупнейших политиков — начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. На это указал в четверг, 20 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение новых председателей райисполкомов.

Напутствуя чиновников, белорусский лидер предостерег их от повторения пути представителей киевского режима: "Упаси вас Господь от этого посредничества". Лукашенко объяснил, что "как посредник — так взятки", за которые "пересажали половину руководителей".

Главное "в этом украинском круговороте", по его словам, "то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать". Если главе киевского режима Владимиру Зеленскому раньше указывали, кого убрать, теперь такая мрачная судьба ожидает его самого: "Уберут же и тебя" (цитаты по БелТА).

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине. Российский политик напомнил, что всё, что делала верхушка киевского режима, было направлено против украинского народа и мирных договоренностей.

Бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор, которого цитирует РИА Новости, рассказал, что ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для Владимира Зеленского развивается крайне трагично. На этом фоне Зеленский может "отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль". Американский эксперт отметил, что глава киевского режима "будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле".