Глава Минтранса доложил Путину о реализации основных транспортных проектов

Владимир Путин 20 ноября принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина, сообщила пресс-служба.

Глава Минтранса доложил президенту о реализации основных транспортных проектов и развитии отечественного транспортного комплекса, уточняется в сообщении.

Так, по словам Никитина, продолжается активное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Порядка 150 российских предприятий работают над проектом поезда для ВСМ в промышленной кооперации.

Кроме того, министр рассказал, что установлено прямое авиасообщение с 42 странами. Налажено техническое обслуживание иностранных самолётов, в котором задействовано 8 тысяч инженеров.

