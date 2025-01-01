Борющаяся с раком Маргарита Симоньян: "Волосы выпали"

В начале осени Маргарита Симоньян сообщила, что у нее онкология. Она перенесла операцию. А недавно журналистка рассказала, что прошла первый курс химиотерапии.

Телеведущая намерена победить рак, но пока что состояние ее оставляет желать лучшего. Тем не менее, Маргарита Симоньян не унывает и общается с подписчиками в соцсетях. Так, в официальном телеграм-канале она предупредила многочисленных поклонников, что в скором времени они увидят ее в парике.

"Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде", - сообщила журналистка, которая недавно сообщила о возобновлении программы "Ч.Т.Д.".

Ранее Симоньян призналась, что у нее мало сил, зато много свободного времени, которое она в основном проводит лежа.

Друг Маргариты, ведущий Роман Бабаян высказал мнение, что она заболела из-за переживаний по мужу. "Вначале он заболел. А потом ушел... Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это всё нервы. Никаких сомнений в этом нет", — утверждал Бабаян.

Напомним, режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. В начале 2025 года он впал в кому после того, как плохо себя почувствовал дома. Телеведущему было всего 59 лет.