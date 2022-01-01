Принц Уильям готовит беспощадную чистку во дворце: достанется даже королеве Камилле

76-летний Карл III может сложить свои полномочия уже в ближайший год. Монарх борется с раком, и болезнь пока не поддается лечению, королю становится хуже. Во дворце уже открыто обсуждают, что рак может прервать его правление, которое началось в сентябре 2022 года со смертью королевы Елизаветы II.

Следующим британским монархом станет принц Уильям. И сын Карла III уже рассказывает, какие перемены произойдут, когда он взойдет на трон. В первую очередь Уильям безжалостно прогонит родственников, которые годами позорят семью, пишет RadarOnline.

Сам принц Уэльский намекнул на это во время дискуссии с Юджином Леви в шоу "Путешественник поневоле". В интервью будущий монарх сказал, что он будет делать все не так, как делали его предшественники, добавив, что он не боится перемен и считает, что именно сейчас пришло время меняться.

Источники из дворца уверяют, что заявление Уильяма бурно обсуждалось в семье, родственники принца строят догадки, кому достанется от будущего короля. Поговаривают, что даже королева Камилла после смерти Карл III попадет в немилость. Мол, Паркер-Боулз и без того никогда не нравилась Уильяму, а в последнее время еще и запила, что рано или поздно может привести к катастрофе, если во время официального выхода от Камиллы будет разить алкоголем.