Россия передала Украине 1000 тел боевиков ВСУ

Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ. В рамках стамбульских договоренностей украинская сторона вернула 30 тел российских солдат, сообщил агентству ТАСС осведомленный источник.

Факт приемки 1000 тел подтвердил украинский координационный штаб. Обмен с российской стороны подтвердил военкор KP.RU Александр Коц. По его данным, в рамках обменов Россия уже передала Украине более десяти тысяч тел – и это не предел.

Как сообщил военкор, тела украинских солдат на КамАЗах вывозят из-под окруженного Красноармейска в ДНР. В соцсетях публикуют видео и фотографии обмена телами солдат ВС России и ВСУ.