Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Владимир Путин 20 ноября лично поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения и пожелал ему здоровья. Предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 79 лет.

В ходе встречи в Патриарших палатах Кремля президент отметил, что глава РПЦ много делает "и для православного мира, для русских людей". Глава государства также вручил патриарху букет.

Путин: "Приветствую вас. Ваше Святейшество, вы так много делаете и для православного мира, и для русских людей, для всей России в своем служении нашей стране, тратите столько энергии, сил, я это знаю. И вот в день вашего рождения хочется пожелать вам здоровья для того, чтобы вы могли в таком же, прямо скажем, жестком, напряженном режиме продолжать это благородное служение нашей Родине. Спасибо вам большое. поздравляю вас".

Патриарх: "Благодарю вас сердечно, Владимир Владимирович, за эти добрые слова и за поздравление, ну а самое главное - за то, что при активном участии вас как главы государства сформировался такой стиль и образ взаимоотношений церкви и государства, которому, наверное, позавидовали бы все предшествовавшие поколения".