Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года.

В приоритете - обеспечение обороны и безопасности страны, выполнение социальных обязательств и реализация национальных целей развития.

Также депутаты единогласно приняли обращение к правительству о разработке ответных мер, если Евросоюз решит незаконно изъять замороженные активы России.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нынешние инициаторы хищений, наводнившие Украину оружием и поддержавшие там неонацистский режим, обязательно понесут ответственность.