Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года.
В приоритете - обеспечение обороны и безопасности страны, выполнение социальных обязательств и реализация национальных целей развития.
Также депутаты единогласно приняли обращение к правительству о разработке ответных мер, если Евросоюз решит незаконно изъять замороженные активы России.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нынешние инициаторы хищений, наводнившие Украину оружием и поддержавшие там неонацистский режим, обязательно понесут ответственность.
"Деньги, которые направляли европейские государства, отрывая от своих народов на Украину, киевский режим разворовал. Сейчас это для всех стало очевидным, пытаясь сохранить свою власть и Макрон, и Мерц, и та же Урсула фон дер Ляйен пытаются найти средства для того, чтобы заместить разворованные. Не получится. Придется возвращать, если посягнут на наши средства", - сказал спикер.