Продавать алкоголь в общепите во дворах Подмосковья разрешили лишь два часа

Московская областная дума приняла на заседании в четверг, 20 ноября, поправки в региональное законодательство, касающиеся торговли спиртными напитками.

Ограничения затронут организации общественного питания, вход в который расположен во дворах многоквартирных жилых домов. С 1 марта 2026 года им разрешат реализовывать алкогольную продукцию только в течение двух часов в день — с 13:00 до 15:00.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, продажа спиртного в таких заведениях вызывает массу беспокойства у жителей Подмосковья, поскольку "наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности".

Принятые поправки — это "еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума", цитирует политика ТАСС.

Тем временем в Госдуме указали, что многие родители сами с детства внушают своим детям мысль о том, что употреблять алкоголь — нормально и даже хорошо. Такую мысль у подрастающего поколения вызывает так называемое детское шампанское, которым активно торгуют в преддверии Нового года. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что подобную торговлю "надо ограничивать, в хорошем и правильном понимании".

Его коллега, зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов, предложил запретить россиянам дарить друг другу алкоголь, подчеркнув, что "пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропагадну против алкоголя". Парламентарий напомнил, что алкоголь — это яд, поэтому "дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо".