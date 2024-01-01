Обвиняемый в подрыве машины с офицером в Москве получил 25 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд признал виновным Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве машины с офицером в Москве, сообщают "Известия".

Подсудимому назначено наказание в виде 25 лет колонии и штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Было установлено, что Серебряков входил в состав преступной группы. Он согласился совершить теракт за денежное вознаграждение и гарантии переезда на Украину.

Инцидент произошел утром 24 июля 2024 года. Взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате ЧП пострадали два человека - участник СВО, являющийся сотрудником Минобороны, и его супруга.