В Киеве заявили о серьезном кризисе власти на Украине

Коррупционный скандал на Украине стал причиной широкого недовольства политикой офиса Владимира Зеленского в парламентской фракции "Слуга народа". Как сообщает издание "Страна.ua", украинская власть переживает серьезный политический кризис.

По данным издания, в парламентской фракции "Слуга народа", которая составляет монобольшинство в Верховной раде, недовольство выражают по меньшей мере половина "слуг". В числе недовольных – глава фракции Давид Арахамия, который давно конфликтует с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Наблюдатели отмечают, что скандал с "пленками Миндича" дал Арахамии возможность подготовить ответный удар по Ермаку. Если Зеленский не пойдет на отставку Ермака, то фракция "Слуги народа" начнет дробиться.