Лимда Ибрагимова, гордо танцевавшая на свадьбе мужа с другой, вернула его любовь и затмила молодую соперницу: вот как ей это удалось

Лимда Ибрагимова прославилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцевала на свадьбе собственного мужа с его второй женой. Девушка нашла в себе силы прийти на праздник и показать, что она может улыбаться и танцевать с гордо поднятой головой перед соперницей. И это при том, что за несколько дней до торжества она родила второго ребенка.

Женщин со всего мира восхитил поступок Лимды. В ее соцсетях уже почти миллион подписчиков. Кто-то жалеет Ибрагимову, кто-то ругает супруга, переключившегося на другую девушку. Но все сходятся во мнении, что Ибрагимова совершила достойный уважения поступок.

Интересно, что большинство подписчиц советовали Лимде уйти от мужа, но девушка оказалась гораздо мудрее. На днях она призналась, что погрузившись в соцсети, начала терять себя и отдаляться от Бога. Чтобы вернуться на путь истинный, Ибрагимова решила совершить малое паломничество в Мекку.

Когда Лимда опубликовала фотографии из священного города, многие были шокированы. На одном из снимков был муж Ибрагимовой. Подписчицы тут же решили, что мужчина оставил молодую вторую жену и отправился в путешествие с Лимдой. Народ очень рад, что девушка смогла вернуть любовь своего избранника, ведь вместо того, чтобы проводить медовый месяц с новой супругой, он отправился в Мекку с Ибрагимовой.

"Вторую наверно на хозяйстве оставили. Правильно она молодая, сил много. Рада за вас!"; "Похоже муж влюбился обратно в свою первую жену, как она стала популярной и любимой всеми! Вся сущность мужчин"; "Я до сих пор не могу понять, почему он женился на второй, хотя у него прекрасная жена и дети, чего ему не хватало?! Дай Аллах тебе крепкого здоровья, безмерного счастья"; "Забрала значит с собой новоиспеченного мужа у второй жены"; "Вы не только присвоили свадьбу второй жены и забрали все внимание, но и в путешествие поехали. Просто, что за бомба!" — радуются за Лимду поклонницы.

Сама же Ибрагимова уверяет, что ничего сверхъестественного для возвращения внимания мужа не делала. Просто приняла его поступок и простила. "Каждый из нас заслуживает понимания. Каждый имеет право на ошибку. И неважно, кто что скажет. Неважно, кто что подумает. Только вам жить свою жизнь. И только перед Ним вам за нее отвечать", — заявила девушка.

По словам Лимды, поездка в Мекку стала лучшим, что могло случиться с ее душой. "Там, где земля сама напоминает о Вечности, многое встало на свои места. Шум стих. Посторонние мнения потеряли вес. Осталось только то, что угодно моему Господу", — отметила Ибрагимова.