Российские "Торнадо-С" начали разрушать мосты в зоне СВО

Снаряды российских реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" разрушили наведенный ВСУ мост. Снаряды этой РСЗО гарантированно поражают цели, неуязвимые для беспилотных летательных аппаратов, сообщила госкорпорация "Ростех".

В компании прокомментировали видео, опубликованное одним из военных блогеров. Камера запечатлела удар по мосту, наведенному Вооруженными силами Украины. Сначала ударили российские дроны, однако серьезно объект повредил лишь снаряд РСЗО.

Отмечается, что 300-миллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, без какого-либо отклонения попал точно в переправу. В результате крепкий металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой в 60 тонн, разлетелся на две части.