По самому центру Петербурга второй день гуляет лиса

В самом центре Санкт-Петербурга второй день дефилирует лиса. Неожиданная гостья была замечена на Васильевском острове, затем по Петроградской стороне к вечеру добралась до Ботанического сада. Видео как раз сняли сотрудники, которые пушистую туристку покормили.

Кстати, именно этого зоологи категорически рекомендуют не делать, так как есть риск заразиться бешенством. И не стоит приучать животное к рукам.

Отлавливать лису пока не собираются. Специалисты надеются, что, осмотрев достопримечательности города, она сама решит вернуться в лес.