Стали известны детали работы Уиткоффа над планом урегулирования

План по урегулированию на Украине готовился в течение месяца. При подготовке документа спецпосланник президента США Стив Уиткофф консультировался как с представителями украинской, так и российской стороны, сообщает телеканал CBS News.

По данным источников в Белом доме, Уиткофф работал над этим предложением, не афишируя его, примерно в течение месяца. Он консультировался как с российской, так и с украинской сторонами, чтобы учесть их реакцию.

Как сообщалось ранее, план состоит из 28 пунктов по четырем основным направлениям. Это мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Москвой и Киевом. Украинская сторона пока инициативу не поддержала.