Дибров отбил жену у любовника-миллиардера? Подруга Полины разболтала секрет

Полина и Дмитрий Дибровы в конце августа сообщили, что подали заявление на развод, а уже в сентябре официально перестали быть мужем и женой. Супруги разошлись мирно, без публичной дележки имущества и войны за детей.

Семью шоумена разрушил друг, бизнесмен Роман Товстик. Диброва является крестной одного из их шести детей предпринимателя. Но чувства внезапно захлестнули Полину. Когда влюбленные осознали, как сильно их тянет друг к другу, то решили поговорить со своими супругами. А затем и сам Товстик пришел к телеведущему, объявив ему, что забирает Полину.

Говорили, что именно любовник настоял на том, чтобы Диброва ушла от шоумена. Якобы у Романа были очень сильные чувства, ему не терпелось отвести Полину под венец.

Но с момента развода Дибровой прошло уже два месяца, а Полина ни разу не вышла в свет с Романом, даже не запостила в соцсети ни одной фотографии с возлюбленным. Это вызвало вопросы. Пошли слухи, что пока Товстик скандалил с женой, у Полины открылись глаза на мужчину, пелена влюбленности спала, и она поняла, что не хочет быть с таким человеком.

Эти домыслы подтвердила одна из приятельниц Дибровых. Подружка случайно разболтала большой секрет. Якобы ведущий планирует встретить Новый год с Полиной и попробовать вернуть ее. Дмитрий хочет сделать бывшей жене предложение руки и сердца.

"Он очень готовится к этому празднику, выбрал место, подарок", — поделилась женщина с Telegram-каналом "Свита Короля".

У Диброва есть все шансы получить согласие Полины, ведь, по словам приятельницы, у девушки сейчас никого нет. "Старая любовь не ржавеет. И деткам семья нужна", — отметила знакомая семьи шоумена.

Интересно, что несколько дней назад адвокат ведущего Александр Добровинский сообщил, что на Новый год Дмитрий уедет за границу, при чем не один. Ему известно, с кем Дибров проведет время. "И это еще раз всех потрясет", — заверил звездный защитник.