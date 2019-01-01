Трамп подписал закон об опубликовании файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании законопроекта, который требует от Минюста обнародовать файлы, связанные с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Документы должны быть опубликованы в течение 30 дней. Палата представителей и Сенат приняли законопроект почти единогласно на этой неделе, передает телеканал CBS News.

Закон о прозрачности файлов Эпштейна требует от генпрокурора Пэм Бонди обнародовать все несекретные записи Министерства юстиции и ФБР, сообщения и следственные материалы, связанные с Эпштейном и его осужденным сообщником Максвеллом. В 2019 году, в федеральном суде Нью-Йорка миллиардеру было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он покончил с собой в заключении.

Трамп одобрил законопроект в минувшие выходные - после того, как горстка республиканцев в Палате представителей объединилась с законодателями-демократами и вынудила провести голосование. Администрация Трампа столкнулась с призывами обеих сторон предоставить больше информации об Эпштейне. Во вторник законопроект был одобрен Палатой представителей 427 голосами против 1 и единогласно прошел через Сенат.