23-летняя известная актриса умерла при странных обстоятельствах, а через три дня скончался ее жених

В Маниле найдена мертвой известная актриса фильмов для взрослых Джина Лима. 23-летняя девушка умерла в своей квартире при загадочных обстоятельствах.

Полиция вскрыла дверь апартаментов Джины, когда ее близкие сообщили, что актриса несколько дней не выходила на связь. По предварительным данным, трагедия произошла еще 16 ноября.

"Судебно-медицинская экспертиза, проведённая криминалистическим отделом полицейского управления Кесон-Сити (QCPD), показала, что у нее были несмертельные внешние повреждения, а также жидкость в легких и застойные явления в сердце", — сообщили правоохранители.

Все обстоятельства смерти актрисы выясняются. В квартире Лимы обнаружили небольшое количество запрещенных веществ.

Возлюбленный Джины фитнес-тренер и блогер Иван Сезар Ронкильо не смог смириться с произошедшим. Он свел счеты с жизнью через три дня после гибели актрисы. Тело парня нашли на лестничной клетке. Ему было 24 года.

Перед смертью Ронкильо на своей странице в соцсети опубликовал несколько постов в память о Лиме. При этом многие считают, что парня затравили хейтеры после случившегося с актрисой. "Я так сильно люблю тебя, Джина, я ничего не смогу сделать без тебя рядом", — писал Иван Сезар.