Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставили условие. Ультиматум выдвинул глава правящей на Украине фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщил в Telegram внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

По данным нардепа, Арахамия требует, чтобы Зеленский уволили главу офиса президента Андрея Ермака. Он считает, что это необходимо для того, чтобы Рада дальше работала и сохранилось партийное монобольшинство.

Депутат пишет, что Владимир Зеленский отказался увольнять Ермака. Однако к требованию Арахамии присоединились глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министр цифрового развития Михаил Федоров. Еще один террорист и экстремист - бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* - заявил, что вечером состоится заседание правящей фракции, где Зеленский инициирует увольнение Арахамии.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга