Минобороны показало кадры из освобожденного района Шахтерский в Красноармейске

Минобороны России сообщило об освобождении района Шахтерский города Красноармейска в ДНР и показало кадры оттуда с бойцами группировки "Центр".

"Военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район в пункт временного размещения, где им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра придомовых территорий, уточнили в Минобороны, военнослужащие проверяют дороги и прилегающую территорию. Опасные находки уничтожаются.

Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении экипаж модернизированного танка Т-72 группировки "Центр" уничтожил пункт временной дислокации радикалов. Танкисты использовали метод "полупрямой наводки". Точность попадания в режиме реального времени отслеживали беспилотники.