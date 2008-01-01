Найден тайный дневник Нонны Мордюковой: вот что до самой смерти терзало актрису

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года. Актрисе было 82 года. Похоронили звезду советского кино на Кунцевском кладбище рядом с сыном Владимиром Тихоновым.

Практически всю жизнь Мордюкова вела дневник, в котором делилась переживаниями о жизни, семье, работе и любви. Часто мысли Нонны Викторовны были о сыне. Владимир умер в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности. Но долгие годы наследник Мордюковой и Вячеслава Тихонова страдал от другого заболевания — он был наркозависим.

Тайный дневник актрисы нашли ее близкие, когда разбирали документы Нонны Викторовны. Об этом они рассказали на шоу "Малахов". Актриса не вела стандартный блокнот или записную книжку, свои душевные терзания она доверила простым листам бумаги формата А4. Поэтому семья не сразу поняла, что за записи лежат среди документов.

Певец Юлиан, которому приписывали отношения с актрисой, пришел в студию и рассказал, что видел, как Мордюкова напряженно писала что-то, артист попытался узнать, что она записывает. Тогда звезда советского кино призналась, что иногда выплескивает на бумагу свои мысли, но, мол, после смерти сына ей стало неинтересно писать о чем-либо.

Когда ведущий зачитал несколько выдержек из этих дневников, зрители в зале не смогли сдержать слез. Сердце актрисы до самой смерти болело из-за сына. А самым обидным для Мордюковой было, что Тихонов винил ее во всех бедах наследника.

"В болезни сына Тихонов винил меня. Ну что ж, как и всегда, не было того плеча, на котором я могла бы выплакаться. Обойдусь и сейчас своими силами", — писала Нонна Викторовна.

А в 1983 году, когда Владимира после очередного припадка увезли на лечение в больницу, она написала: "Он болен полинаркоманией без единого шанса. Короче, скоро он умрет". Мордюкова оказалась права. С того момента Владимир прожил еще семь лет и скончался в 1990 году.