Французов призвали "жертвовать детьми" ради победы над Россией

Франция готовится к большой войне. С резким заявлением о будущем Европы выступил глава вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон. О н призвал французов задействовать все знание, экономическую и демографическую силу, чтобы "сдержать московский режим от попытки пойти дальше".

Ключевым фактором Мандон назвал готовность общества. По его словам, Европе не хватает силы духа, чтобы согласиться на боль "во имя защиты того, кто она есть". Конфликт, предсказывает военный, может вспыхнуть уже через 3–4 года, и Франция должна быть готова к самым тяжелым решениям: глава вооруженных сил призвал "жертвовать детьми".

Генерал заявил о неизбежности большого испытания. По его словам, если Франция дрогнет, потому что не готова принять потерю своих детей или экономические лишения, тогда страна под серьезной угрозой, передает BFMTV.