Битва дронов в небе над Красноармейском попала на видео

Битву беспилотников в небе над Красноармейском (в украинской версии - Покровск) в ДНР засняли на видео. Кадры от первого лица запечатлены российским FPV-дроном, который прозвали "небесным хищником".

На ролике, опубликованном в Telegram-канале Shot, видно, как дрон сбивает беспилотники ВСУ. Для этого он использует сети, которые делают сами военные. Зачисткой неба над городом от украинских дронов занимаются бойцы из южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона.

Издание отмечает, что за сутки бойцы ликвидируют до 30 беспилотников ВСУ. Уцелевшие украинские аппараты перерабатываются российскими военными под свои нужды. Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль российскими войсками Шахтерского района Красноармейска.