Звезда "Дома-2" Андрей Чуев вышел на связь после двойного убийства в Дубае

В Эмиратах жестоко убиты Роман Новак и его жена Анна. Они пропали около месяца назад, и лишь 7 ноября стало известно, что супругов нет в живых.

Правоохранители уже обнаружили предполагаемых убийц и выяснили детали расправы. По предварительным данным, преступники планировали завладеть деньгами, которые якобы хранил Роман на своем криптокошельке. Для этого супругов похитили и удерживали на вилле. Но, выяснив, что денег у Новака нет, с ним и его женой расправились. Тела закопали в пустыне неподалеку от Дубая.

Жуткую историю обсудили в студии шоу "Пусть говорят". Мало кто верит в смерть супругов. Эксперты считают, что пара могла инсценировать убийство, чтобы сбежать от кредиторов.

Оказалось, что приятелем Новака был легендарный участник "Дома-2" Андрей Чуев, который уже 11 лет живет в Эмиратах и занимается там бизнесом — строит уникальные яхты для богатых заказчиков. Одним из клиентов Чуева был Новак. Андрей появился в студии шоу и рассказал свою версию случившегося.

Бывший участник телестройки уверен, причиной гибели Романа и Анны стали вовсе не деньги, а шантаж. Якобы Новак имел доступ к приложению, которое может найти компромат на любого жителя Земли, и активно этим пользовался.

"Я могу 100% сказать, что Романа убили не из-за криптовалюты. Основной вид его деятельности был шантаж. Он шантажировал высокопоставленных людей, серьезных бизнесменов. То, как было организовано его убийство, это была профессионально подготовленная операция. То, что это вызвало такой резонанс — воля случая. Преступники где-то ошиблись. Но любое убийство рано или поздно раскрывается", — заявил Чуев.

Эксперты, собравшиеся в студии, с ним не согласились. Специалисты напротив считают, что убийство обставлено топорно, как будто действовали дилетанты, или наоборот специально оставили следы, чтобы поднялась шумиха.