Западные эксперты признали победу оружия России. Издание Military Watch Magazine пишет, что российские зенитные ракетные системы С-400 успешно отразили беспрецедентную атаку ВСУ с использщованием снарядов ATACMS американского производства на Воронежскую область.

Издание отмечает, что Вооруженные силы России не просто отразили запущенные по Воронежу четыре ракеты ATACMS. Российские военные успешно выявили место старта ракет с подконтрольной Киеву территории, после чего нанесли удар по пусковым установкам, использовав комплекс "Искандер".

Авторы напоминают также, что С-400 эффективно применяется против систем MIM-104 Patriot, поставленных Украине рядом западных стран. Система успешно применяется против широкой номенклатуры воздушных целей, включающей самолеты, баллистические и крылатые ракеты, а также ракеты класса "земля-воздух".