Евросоюз готовится изменить принцип введения санкций против России

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 20-й пакет антироссийских санкций находится в работе.

"Мы также обсуждали, можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, не ожидая каждый раз крупных санкционных пакетов, а, например, сосредотачиваясь на "теневом флоте", - добавила она (цитата по РИА Новости).

Ранее внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп лично просил продвинуть в Конгрессе законопроект, подразумевающий "сокрушительные" антироссийские санкции.