Мишустин дал старт сразу нескольким транспортным объектам в разных регионах страны

Качество пассажирских услуг, инновации, инвестиции и модернизация инфраструктуры. Вот главные темы форума "Транспорт России 2025". Под крышей Гостиного двора также работает выставка, на которой представлены передовые технологии в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики.

В таких плацкартных вагонах уже в следующем году можно будет отправиться в южные регионы страны и на Дальний Восток. Новинку премьер-министру Михаилу Мишустину демонстрирует гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Вагон шире на 28 сантиметров. Длина - на 73 сантиметра больше. Но самое главное - полки. Плюс 14 сантиметров. То есть 1 метр 90 сантиметров. Население у нас растет. Здоровое население, поэтому мы должны предоставить длиннее полку и шире", - рассказал он.

В вагоне - индивидуальная система охлаждения. То есть у каждого пассажира свой кондиционер. Также предусмотрены шторы. И в каждом вагоне душ.

"Самое главное, чтобы людям было удобно. Вы этим занимаетесь. Обратная связь, о которой нам президент всегда говорит, это основа проектирования любого средства для людей", - сказал Мишустин.

Рядом - тренировочный самолет. В таких машинах сейчас остро нуждаются летные училища. Одна из авиакомпаний разработала отечественный аналог. Большая часть деталей - около 300 - российского производства. Но еще есть над чем поработать. Сердце же самолета - двигатель. Для его производства построили еще один завод. Михаил Мишустин попросил ускорить процесс импортозамещения, чтобы полностью сделать производство локальным. Самолет обещают запустить в промышленное производство в 2027 году.

Новые разработки наглядно подтверждают - отечественный транспортный комплекс не только выстоял под санкциями, но и уверенно набирает обороты.

"По предварительным оценкам, вклад отрасли в валовой внутренний продукт в этом году достигнет уже около 6 процентов. Это составляет свыше 13 триллионов рублей", - указал Мишустин.

В 2028 году будет запущена высокоскоростная магистраль между Санкт-Петербургом и Москвой. Время в пути между городами на скорости 400 километров в час составит всего 2 часа 15 минут. Россия станет первой в мире страной, строящей ВСМ полностью со своими технологиями.

"На наших предприятиях уже полным ходом идет производство рельсов, идет сварка кузовов для нового поезда", - перечисляет премьер.

Важнейшее направление отрасли - дорожное строительство. В режиме онлайн Михаил Мишустин запустил после капитального ремонта движение по 100 километровой магистрали из Донецка к Азовскому морю, а также участок дороги М-3 "Украина". Открыты по видеосвязи терминалы аэропортов в Ижевске и Мурманске. А в Грозном запустили в эксплуатацию командно-диспетчерский пункт, который позволит улучшить связь с экипажами самолетов.