Зеленскому официально вручили мирный план Трампа

Мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, официально переданы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает офис украинского президента в Telegram.

В заявлении офиса указано, что Зеленский "очертил принципиальные основы", которые важны для Украины. По итогам встречи представителей Киева и Вашингтона достигнута договоренность работать над пунктами плана для достижения "достойного окончания войны".

Отмечается, что Зеленский рассчитывает в ближайшие дни провести переговоры с Трампом. Глава киевского режима собирается обсудить дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для урегулирования конфликта. Как сообщалось ранее, проект прекращения боевых действий на Украине включает 28 пунктов.