Московская "Единая Россия" продолжит гуманитарную миссию в 2026 году

Московская "Единая Россия" продолжит всестороннюю работу по поддержке участников СВО, сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения "Единой России".

"Наиболее значимой, без преувеличения, стала наша гуманитарная миссия. Это не просто "помощь", а масштабная, системная работа, ставшая реальным вкладом в победу. Отправка более 7 тыс. 500 тонн грузов, поддержка раненых в госпиталях, работа в прифронтовых регионах и психологическая реабилитация детей – вот та адресная работа, которая действительно меняет ситуацию "на земле". Особенно важно, что мы фокусируемся на самой сложной задаче – помощи бойцам, возвращающимся к мирной жизни, и семьям погибших, чтобы они не оставались один на один со своим горем", – сказал секретарь московской "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он напомнил, что год назад при поддержке "Женского движения Единой России" Москвы директор Центрального академического театра Российской армии, депутат МГД Милена Авимская инициировала "Клуб своих" – ежемесячные встречи в стенах театра для участников СВО и их семей, которые создают особую атмосферу открытости, душевной поддержки и психологической разгрузки для бойцов и их близких.

Региональное отделение партии провело и глубокую внутреннюю модернизацию.

"Обновление политсоветов за счет участников СВО – это не просто кадровая ротация, а включение в состав людей с реальным боевым опытом и пониманием национальных интересов", – подчеркнул Толстой.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что столичное городское отделение партии отличается системной, продуманной и эффективной работой.

"У вас четко отстроены форматы взаимодействия с гражданами, активистами, волонтерами, а все партийные проекты, которые вы проводите, органично связаны с программами развития столицы", – сказал Якушев.

Он высоко оценил вклад московского регионального отделения в гуманитарную миссию партии. Секретарь Генсовета напомнил, что многие члены столичной "Единой России" принимают участие в СВО, помогают в адаптации бойцов к мирной жизни, оказывают помощь их семьям.

Опыт тесного взаимодействия с правительством Москвы и прочные связи с жителями будут нужны и важны в период избирательной кампании в Государственную думу 2026 года, добавил Якушев. Особое внимание секретарь Генсовета уделил подготовке народной программы "Единой России", подчеркнув, что она должна отражать запросы людей и быть доступной каждому.

Толстой напомнил, что впереди – традиционные предновогодние акции.

"Мы обязательно должны поздравить всех, кто будет встречать Новый год не за домашним столом в кругу семьи, а на боевом дежурстве в зоне СВО. Важно поздравить семьи наших бойцов и раненых в госпиталях. Призываю всех активно включиться в эту работу", – заключил Толстой.