Собянин назвал лучшие школы в сфере патриотического воспитания в Москве

Сергей Собянин сообщил о награждении лучших кадетских классов и школ в сфере патриотического воспитания.

Как уточнил мэр, в тройке лидеров - воспитанники школ №2083, №2026 и "Перспектива".

Отдельно глава города отметил, что лучшая организация в сфере патриотического воспитания - образовательный комплекс "Воробьевы горы". Второе место заняла школа №2094, третье - школа №1788.

Мэр объяснил, что ученики разрабатывали экскурсионные маршруты по местам, связанным с биографиями Героев России и Советского Союза, проводили волонтерские акции в поддержку бойцов спецоперации, отвечали на вопросы, посвященные Великой Отечественной войне.