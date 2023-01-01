Стриженова рот раскрыла, увидев, что творит уехавший из России Роман Костомаров: "Ну ничего себе!"

Роман Костомаров с мамой, женой и детьми уехал из страны. Олимпийский чемпион отправился за границу в отпуск. Семья уже прибыла в Дубай, где и проведет ближайшие несколько дней.

48-летний фигурист на отдыхе не сидит сложа руки. Роман решил попробовать свои силы в новом виде спорта. Он занялся флайбордингом и вновь доказал себе и окружающим, что для него нет ничего невозможного.

Костомаров опубликовал видео, от которого даже актриса Екатерина Стриженова рот раскрыла. Олимпийский чемпион показал, как на его протезах закрепили устройство, похожее на доску с ботинками, которое используется для полетов над водой с помощью силы потока воды. После этого Роман ловко парил над волнами, демонстрируя чудеса умения держать баланс.

"Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф! Не думал, что так смогу в новой жизни", — признался спортсмен.

"Ром, ну ничего себе, даже глядя на тебя — адреналин", — прокомментировала Стриженова пост Костомарова. С Екатериной согласились и другие подписчики фигуриста. Народ в восторге от того, как спортсмен ловко управляет флайбордом.

Напомним, что Костомаров тяжело заболел в 2023 году, впал в кому, а затем потерял стопы и кисти рук из-за развившейся инфекции. То, что спортсмен выжил, многие сочли чудом.

Олимпийский чемпион не раз говорил в интервью, что поддержка семьи и друзей помогла ему преодолеть период восстановления после ампутации. Роман проявил невероятную силу воли и меньше чем через год после болезни вернулся на лед.