Климов прокомментировал вбросы касательно ситуации на Украине

Кому на Западе вообще выгодно тиражировать вбросы касательно ситуации на Украине? Насколько велика вероятность срыва мирной инициативы по вине Европы? И какие рычаги может использовать Вашингтон для давления на европейских ястребов?

На эти вопросы в студии программы "События. 25-й час" ответил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

"Мы не исключаем дипломатического пути. Считаем, что возможно именно через дипломатический путь многое решить. Но здесь необходима еще и позиция партнеров. Не на бумаге, не через газеты, а настоящая позиция", - отметил он.

