Как сообщают с передовой, наши штурмовые отряды взламывают оборону противника на окраинах Красного Лимана. Идут активные бои в жилой застройке. Давление на части радикалов идёт и в юго-восточной части Константиновки, передовые группы прорываются к центру населённого пункта. И наше военное ведомство поделилось кадрами из посёлка Весёлое, откуда националистов выбили накануне.

Это кадры освобождения населённого пункта Весёлое в Запорожской области. При поддержке с воздуха штурмовики группировки войск "Восток" смогли подобраться максимально близко к опорникам врага. Тактика внезапно и быстро продолжает работать на фронте. Вместе с поселком под контроль российской армии перешел и крупный район обороны противника площадью более 15 квадратных километров.

Ситуация для ВСУ каждый день становится всё хуже. Недавнее освобождение нашими войсками Купянска - ещё одно тому подтверждение. Боевикам не помогли ни резервы, ни приказ главы киевского режима любыми силами удержать его. Учитывая безвыходное положение, многие боевики все чаще принимают решение сложить оружие, не вступая в бой. В одном из командных пунктов группировки войск "Запад" Владимиру Путину доложили о обстановке на участках специальной военной операции.

Российские военные продолжают наступление практически по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Особое мастерство демонстрируют наши операторы беспилотников. Вот яркий пример срыва ротации врага.

Обнаружив из засады пикап, наша "птичка" взмывает вверх. Отстреляться у боевиков не получается. В тесной связке с дронами на передовых пунктах работают расчеты малогабаритных радиолокационных станций. Подразделения группировки войск "Центр" ведут активную комплексную боевую работу по вскрытию огневых точек, районов размещения и маршрутов передвижения подразделений украинских формирований.

Расчёты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА противника в Днепропетровской области. Серия точных выстрелов вывела из строя систему разведки и наведения ВСУ.