Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Подразделение младшего лейтенанта Николая Николаева под плотным минометным огнем противника оказало первую помощь раненым на линии соприкосновения и доставило их в полевой госпиталь. Жизни наших военных были спасены, потерь среди личного состава не допущено.

Гвардии рядовой Григорий Решетилов во время вражеского обстрела смог отремонтировать повреждённую кабельную линию и восстановить связь между наблюдательными постами и командным пунктом. А заметив два вражеских FPV-дрона, открыл по ним прицельный огонь из стрелкового оружия и уничтожил.