Рубио пообещал европейским партнерам обсудить план Трампа по Украине

Глава госдепартамента США Марко Рубио 21 ноября проведет переговоры с высокопоставленными европейскими чиновниками, ответственными за национальную безопасность. Госсекретарь пообещал обсудить с ними план Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal.

Источники издания отметили, что Европа никак не участвовала в создании документа. Европейские партнеры до этого момента не были проинформированы об американском предложении. Рубио пообещал разъяснить им мирный план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как стало известно ранее, украинский лидер Владимир Зеленский официально получил мирный план Трампа от украинской стороны. В офисе президента подчеркнули, что Зеленский рассчитывает провести переговоры с Трампом в ближайшие дни.