Российские силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА в ночь на 21 ноября

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили в ночь на пятницу, 21 ноября, 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, по семь дронов сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря.

Кроме того, четыре беспилотника ликвидировано над Крымом, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Ранее ВСУ предприняли попытку ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS, однако российская система ПВО предотвратила удары. В Кремле после этого подчеркивали, что ВС России выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям.

Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад" заявил, что цели спецоперации должны быть безусловно достигнуты, при этом у украинских военных должна сохраниться возможность сложить оружие и сдаться в плен.