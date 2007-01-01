"Мы вместе на земле и на небе": солист "Нэнси" после внезапной смерти сына бросил группу и стал таксистом

"Дым сигарет с ментолом" — наверное, не было в 1990-х человека, который хоть раз не слышал бы эту песню и не танцевал бы под нее медляк на дискотеке, раздираемый первым чувством влюбленности. Тогда мало кто знал исполнителя этой композиции, зато перепевали ее в каждом дворе.

Толя Бондаренко, выросший в Константиновке Донецкой области, увлекся музыкой еще в школе. И не просто музыкой, а сочинительством тоже. Бондаренко сколотил группу под названием "Хобби" и ездил по окрестностям с песнями своего авторства.

В 1992-м Анатолий собрал другую команду и назвал ее "Нэнси", объясняя выбор имени для коллектива красивой легендой. Мол, группа названа в память о первой любви. Тогда к "Нэнси" и присоединился клавишник и солист Андрей Костенко. В первый же год существования обновленного коллектива появился хит, который не устарел и по сей день. Разумеется, свой первый альбом музыканты назвали "Дым сигарет с ментолом".

Группа успешно гастролировала по России и Украине, а также в других бывших республиках СССР и за рубежом. Но внезапно в 2007 году Бондаренко решил отойти отдел, уступив место главного солиста группы сыну Сергею. Мальчик вырос на концертных площадках, ведь его мама Елена занималась административными делами "Нэнси", и семья никогда не расставалась, даже на гастролях.

Молодого солиста публика приняла прекрасно, дела группы шли неплохо, пока судьба не нанесла удар Анатолию и Елене Бондаренко. 18 октября 2018 года в соцсети родителей появилось сообщение: "Сегодня в 4:04 умер Сережа". Поклонники были в шоке. Бондаренко-младшему был всего 31 год, проблем со здоровьем он не испытывал, алкоголь и запрещенные вещества обходил стороной.

"Толик и Лена сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября, он умер", — рассказал тогда близкий друг семьи Алексей Горбашов.

Сергея похоронили в Киеве. Анатолий до сих пор не верит в естественность смерти и подозревает врачебную ошибку. Бондаренко-старший не мог принять уход сына, он не давал убрать имя Сергея из состава участников группы, регулярно публиковал его фотографии, и почти каждый пост заканчивал берущей за душу подписью: "Мы вместе! С музыкой и песнями "Нэнси"! На Земле и на Небе!".

Второй солист группы Андрей Костенко товарища долгое время поддерживал. Но после начала спецоперации их пути разошлись. Бондаренко остался в Киеве, сейчас работает таксистом, чем удивляет поклонников "Нэнси", которые то и дело оказываются его пассажирами. А группа распалась.

"После определенных событий группа растворилась в общественном пространстве. Поскольку мой коллега, друг живет на Украине, я живу в России, настал момент, когда мы разошлись", – сообщил Костенко в эфире шоу "Привет, Андрей".

Хотя Костенко продолжает гастролировать по России и исполнять любимые народом песни. Бондаренко это немного раздражает, в соцсетях он иногда пытается задеть бывшего коллегу. Сам Анатолий в какой-то момент решил возродить группу и теперь выступает с концертами, но под названием NENSI. В России артист не бывает, а предпочитает гастроли за рубежом. Когда Бондаренко пытаются вывести на разговор по поводу СВО, он отвечает, что живет в Нэнсиленде, где есть только "любовь и добро".