Зеленскому назначили жесткие сроки подписания плана Трампа

Жесткий график подписания мирного плана, разработанного администрацией США для урегулирования украинского конфликта, согласован с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом стало известно по итогам встречи главы киевского режима с министром армии США Дэном Дрисколлом, сообщает Axios.

По информации издания, Зеленский согласился на переговоры. В его офисе заявили, что он рассчитывает обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.

Авторы материала пишут со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что по итогам встречи стороны договорились работать над положениями плана. Точные даты определенных на переговорах жестких сроков подписания документа издание не называет.