Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад" заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года является просто преступной группировкой, узурпировавшей власть. Представители киевского режима "сидят на золотых горшках" и не думают о судьбе Украины и солдатах, отметил глава государства.

Также президент сообщил, что сегодня бои идут уже внутри Константиновки в ДНР.

По словам Путина, украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. В районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ.

Цели СВО должны быть безусловно достигнуты, подчеркнул президент.