Купянск освобожден: главное из доклада начальника Генштаба Путину

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска, передает ТАСС. В освобожденном Купянске уничтожаются отдельные мелкие группы противника.

Также Герасимов сообщил, что под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Волчанск освобожден на 80%.

Наносятся ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК, продолжил глава Генштаба.

ВСУ не оставляет попыток деблокировать окруженные в Димитрове, Красноармейске и Северске войска, добавил он. Степень освобождения Красноармейска на данный момент - 70%.

На запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское.