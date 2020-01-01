Сияющая от счастья Лиза Арзамасова вышла в свет с Ильей Авербухом, но одна деталь всех смутила

Лиза Арзамасова и Илья Авербух вместе появились на красной дорожке кинотеатра "Художественный". Супруги посетили премьеру фильма "Умри, моя любовь".

Звезда "Папиных дочек" светилась от счастья рядом с 51-летним мужем. Для выхода в свет Лиза надела бежевую блузку и черные брюки. Стильный образ актриса дополнила массивными серьгами и маленькой сумочкой. Волосы Арзамасова убрала в элегантную прическу.

Авербух выбрал более повседневный образ. Фигурист предстал на красной дорожке в сером спортивном костюме и черной бейсболке.

Впечатлениями о вечере Арзамасова поделилась на своей страничке в соцсети. "Сходили с мужем в кино. Как я люблю смотреть вместе фильмы, постановки, потом обсуждать их вместе, рассуждать, спорить, соглашаться. Спасибо за приглашение на премьеру! Жаль, что нечасто удается выбраться", — написала актриса.

Однако последнее предложение смутило поклонников Лизы. Народ недоумевает, почему, если ей хочется чаще выходить в свет, это не удается?

"Лиза, вы сейчас так заняты на съемках, что не получается чаще ходить в кино? Поделитесь, в каких проектах мы вас увидим?"; "Муж что ли отказывается водить по тусовкам?"; "Дети вроде уже не груднички, можно уж на пару часов оставить с няней и погулять"; "Ого, это что, Лиза жалуется на Илью?" — обсуждают поклонники Арзамасовой в тематических пабликах.

Напомним, Авербух и Арзамасова сыграли тайную свадьбу в декабре 2020 года. Спустя год Лиза родила своего первенца — малыша Леву. А в августе 2024-го на свет появилась дочка пары Лия.