Путин поручил обеспечить солдатам ВСУ возможность сдаться

Военные ВСУ должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с военными. Президент России посетил один из командных пунктов группировки "Запад".

Верховный главнокомандующий приказал начальнику Генерального штаба ВС России Валерию Герасимову доложить о том, как выполняется поставленная им задача, сообщает ТАСС. Российский лидер поинтересовался, удается ли создать условия, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Глава государства выразил уверенность, что все достигнутые договоренности, а также поставленные Генштабом задачи, непременно будут реализованы. Все цели специальной военной операции будут выполнены.