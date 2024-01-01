Новым командующим Южной группировкой Вооруженных сил России назначен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Сергей Медведев. Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Санчик, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 20 ноября президент России Владимир Путин назначил бывшего командующего группировки "Юг" Александра Санчика заместителем министра обороны России. Российский лидер выразил уверенность, чтo на нoвoм месте рабoты oн испoльзует свoи знания и oпыт бoевoгo кoмандира.

Генерал-лейтенант Александр Санчик возглавлял Южную группировку войск с осени 2024 года. Медведеву присвоили звание генерал-лейтенанта в мае 2024 года. Группировка ВС России "Юг" была создана из подразделений Южного военного округа, которые вели бои в районе Часов Яра и Курахова.