США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября, сообщает Financial Times

США настаивают на том, чтобы Украина подписала мирный план до 27 ноября, Дня благодарения. Об этом пишет The Financial Times. По данным издания, затем американская администрация предоставит документ России, чтобы завершить процесс к началу декабря.

При этом в газете уточнили, что эти сроки маловероятны, поскольку в офисе Владимира Зеленского назвали некоторые пункты соглашения "красными линиями" для Киева.

Сперва будет соглашение между США и Украиной, заявил представитель Пентагона ранее 20 ноября. По его словам, Трамп отправил туда представителей армии США, потому что Вашингтон является "партнером для Киева" с начала конфликта.

Ранее 20 ноября "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщает, что Трамп требует от Зеленского согласиться на мирный план "прямо сейчас".