21 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Москва не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров с целью обсудить ключевые положения решения кризиса.

Он добавил, что Владимир Зеленский запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца и не позволяет отступать. При этом глава киевского режима продолжает ездить по Европе, чтобы выпрашивать оружие и деньги.

Небензя считает, что Зеленский стремится показать западным спонсорам, что фронт держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и сохранять власть.

Постпред РФ при ООН напомнил. что российские представители почти каждом заседании по Украине говорили западным странам, что они имеют дело с коррумпированной шайкой. Но никто из них ни слова не сказал о коррупционном скандале.

18 ноября издание New York Post поделилось результатами расследования, благодаря которым можно предположить, что глава киевского режима знал о коррупционных схемах и сам одобрил хищения на 100 миллионов долларов.