Москва не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров, заявил Василий Небензя

21 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Москва не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров с целью обсудить ключевые положения решения кризиса. 

Он добавил, что Владимир Зеленский запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца и не позволяет отступать. При этом глава киевского режима продолжает ездить по Европе, чтобы выпрашивать оружие и деньги.

Небензя считает, что Зеленский стремится показать западным спонсорам, что фронт держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и сохранять власть.

Постпред РФ при ООН напомнил. что российские представители почти каждом заседании по Украине говорили западным странам, что они имеют дело с коррумпированной шайкой. Но никто из них ни слова не сказал о коррупционном скандале. 

18 ноября издание New York Post поделилось результатами расследования, благодаря которым можно предположить, что глава киевского режима знал о коррупционных схемах и сам одобрил хищения на 100 миллионов долларов.