Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о мирном плане США в обращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале 21 ноября. Он хочет, чтобы все было по-серьезному, поэтому пока отказывается от резких заявлений.

"С первых дней войны мы придерживались одной очень простой позиции: Украине нужен мир, на условиях, которые уважают нашу независимость, наш суверенитет и достоинство украинского народа. Я изложил наши ключевые принципы. И мы с американской стороной договорились, что наши команды будут работать над этими предложениями, чтобы убедиться в их подлинности", — утверждает Зеленский.

Он добавил, что Украина, Соединенные Штаты и их партнеры в Европе "настроены на четкую и честную работу".

За несколько часов до этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Москва не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров с целью обсудить ключевые положения решения кризиса.

В этот же вечер издание The Financial Times сообщило, что США настаивают на том, чтобы Украина подписала мирный план до 27 ноября.