Потери Украины с начала конфликта составили более миллиона 700 тысяч военнослужащих. Такие данные привёл на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя, сославшись на утечку секретных документов.

Дипломат указал на очевидную абсурдность действий киевского режима, который, не считаясь с потерями, отчаянно цепляется за власть. В надежде на продолжение зарубежной помощи, Зеленский и его окружение отказываются от мирных переговоров. Однако разгорающийся масштабный коррупционный скандал в Киеве уже показал очевидное: большая часть денег западных спонсоров просто разворовывалась.