Потери Украины с начала конфликта составили более миллиона 700 тысяч военнослужащих. Такие данные привёл на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя, сославшись на утечку секретных документов.
Дипломат указал на очевидную абсурдность действий киевского режима, который, не считаясь с потерями, отчаянно цепляется за власть. В надежде на продолжение зарубежной помощи, Зеленский и его окружение отказываются от мирных переговоров. Однако разгорающийся масштабный коррупционный скандал в Киеве уже показал очевидное: большая часть денег западных спонсоров просто разворовывалась.
"Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги. И это было даже не "тайное", которое стало "явным". Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. У Европы уже не осталось денег на Украину. Ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться к 2030 году воевать с Россией. А где же взять деньги на Украину? Ну как где? Можно их своровать. Можно своровать суверенные российские активы. Только вот пока никак не получается", - отметил Василий Небензя.