История с пролетевшим над Москвой метеоритом получила продолжение

Настоящее расследование провели ученые, пока получили образец зеленого метеорита. Космический пришелец в конце октября оставил огненный след на небосклоне - его наблюдали сразу в нескольких регионах центральной части страны - а потом исчез. Начались поиски обломков, фрагмент обнаружили на крыше частного дома в Нижегородской области.

В размерах не больше 5 сантиметров, цветом ближе к серо-зелёному - это пока всё, что досталось ученым. Но свой первый чек-ап космический пришелец уже прошел: его рассматривали в микроскопы, часть отпилили. А потом и вовсе стёрли в порошок.

"Метеорит сильно трещиноватый и эти трещины, они образовались не за счет того, что он ударился о крышу, а это его естественное состояние. Первая яркая вспышка, которая связана с тем, что метеорит начал рассыпаться, она произошла на высоте 50 километров, что вообще говоря, для хондритов не характерно. Исходя из их физико-механических свойств, разрушения начинаются на более низкой высоте", - пояснил Кирилл Лоренц, заведующий лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН.

В земную жизнь он ворвался внезапно и очень ярко - огненный шлейф на небосводе 27 октября впечатлил москвичей. А еще за ним внимательно наблюдали в Подмосковье. Болид пролетел Тверскую, Ярославскую области. Вспыхнул над Новгородской - и упал. Часы в тот момент показали 6:30 утра.

Это, наверное, первый случай в истории, когда метеорит был снят с борта самолета, причем, в очень хорошем качестве. В общем зрителей было много. Некоторые успели достать телефоны и снять видео. За что геологи говорят отдельное спасибо - благодаря этим кадрам ученые смогли быстро определить траекторию полета и рассчитать вероятное место приземления летающего объекта. Поиски на Земле не обещали успеха: 95% территории - лес, болота и высокий мох. А еще стоит глубокая осень. Обломки все-таки нашли. По анонимному объявлению о продаже метеорита.

Хозяева, которым гость из космоса проломил крышу, путали следы - переписку о продаже одновременно вели с 15 потенциальными покупателями. В числе охотников за метеоритом оказались и черные копатели. Ученым неожиданно посыпались угрозы.

Геологи успели заполучить заветные камни. Вырезали даже часть пробитой кровли - она тоже отправилась в лабораторию. Говорят, шансов обнаружить другие обломки минимальны. Желающим все-таки найти что-то внеземное, советуют отправиться на поиски весной. И помнить - хондрит слабомагнитный, а значит притяженья у него больше нет.